Un nuovo pulmino per il trasporto scolastico a San casciano in Val di Pesa

Ammonta a €140000 l'investimento del Comune di San Casciano realizzato per l'acquisto di un nuovo pulmino dedicato al servizio del trasporto scolastico. Si tratta della dell'ottavo veicolo in dotazione all'amministrazione comunale che ha deciso di incrementare il proprio parco macchine con un mezzo di ultima generazione.

E' finalizzato a migliorare il servizio di trasporto scolastico l'arrivo del nuovo scuolabus, acquistato dal Comune, un Isuzu da oltre 40 posti. “Siamo riusciti nel corso degli anni – commenta l'assessore alle Politiche educative – a potenziare la qualità del parco macchine, costituito da 8 scuolabus guidati da 6 autisti. L'acquisto del pulmino, all'avanguardia per caratteristiche e prestazioni in termini di sicurezza e comfort, consentirà il trasporto degli studenti in tutto il territorio comunale con un'organizzazione del servizio erogato capillarmente e definito in base alle richieste delle centinaia di famiglie che lo hanno richiesto". Il nuovo pulmino sarà utilizzato anche per le gite didattiche al di fuori del territorio comunale.