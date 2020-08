Use Basket conferma lo staff medico

Squadra che vince non si cambia e così lo staff medico che curerà giocatori delle prime squadre ed atleti del settore giovanile dell'Use Basket Empoli resta anche quest'anno invariato. A coordinare il lavoro ci sarà il dottor Paolo Miccinesi, medico sportivo apprezzato e conosciuto ad Empoli mentre in infermeria lavoreranno due fisioterapisti. Uno è Nilo Rosselli, figura storica di casa Use ed ormai da tantissimi anni punto di riferimento dei nostri tesserati, mentre l'altro è il giovane Andrea Baldinotti, anche lui ormai da diverse stagioni di casa al Pala Sammontana. Altro fondamentale punto di riferimento sarà poi lo studio 'Ar Fisioterapia' di Alessandro Rocchini presso il quale, oltre alle terapie fisiche, gli atleti svolgeranno i test fisici di cui necessitano. Ancora una volta, per la buona riuscita della stagione, il lavoro di squadra di tutti sarà fondamentale.

Fonte: Use Basket Empoli