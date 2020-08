Va a fare funghi e non ritorna, dopo 5 giorni di ricerca trovato il cadavere di un 50enne

Era andato a fare funghi ai Prati di Logarghena, in Lunigiana, ma non è più tornato. L'uomo, un 50enne, è trovato morto dalle squadre del soccorso e dai carabinieri di Pontremoli, nei boschi di Filattiera, in provincia di Massa Carrara. Era originario di Montignoso. A dare l'allarme era stato l'amico che era con lui, che lo ha perso di vista, dopo averlo aspettato invano vicino all'auto che avevano parcheggiato a Filattiera. Dopo cinque giorni di ricerca è stato trovato il cadavere.

"Una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità - ha scritto il sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti sulla propria pagina facebook -. Alessandro nella vita è stato sfortunato ma era un ragazzo generoso, a Montignoso lo chiamavamo il 'gigante buono'; da parte di tutta l'amministrazione il cordoglio e la vicinanza alla madre e alla sorella".