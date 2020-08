Zona Fila senza gas, il sindaco Macelloni risponde a Bagnoli (FdI)

Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, risponde al candidato Bagnoli (FdI).

"Nonostante l’afa di questa fine estate, la campagna elettorale finalmente si fa sentire. Ce ne siamo resi conto vedendo la denuncia, sicuramente fondata, di Bagnoli, candidato consigliere alla Regione Toscana per il centro destra, con la quale lamenta l’assenza della fornitura del Gas nella zona industriale della Fila (qui). Bagnoli vorrebbe che, nel caso non la facesse il Comune, la facesse la Regione.

C’è un piccolo problema che sfugge al candidato: esiste la società Toscana Energia che questo compito lo ha per concessione del servizio, oltretutto una società che per fortuna produce utili d’impresa molto importanti e che quindi deve provvedere!

Voler spendere soldi della Regione Toscana per una cosa che è di competenza di una azienda che ha il servizio in concessione, non pare un buon inizio. Non vorrei che pur di fare “rumore” fossimo disposti a far spendere soldi alla Regione anche per cose che non le competono. Non sarebbe proprio un bell’esempio".

Fonte: Comune di Peccioli