ZTL Firenze, Tetti (Verdi Europa): "Riapertura segnale pessimo, Comune non ha capito la lezione del Covid"

"La scelta di aprire da oggi due staffe di penetrazione all'interno della ZTL a partire dalle 16 è profondamente sbagliata. Lo avevamo detto quando fu annunciata e lo ribadiamo oggi con forza. Si tratta di un segnale molto pericoloso, che dimostra come l'Amministrazione Comunale, al di là dei buoni propositi spesi finora, non ha capito veramente la lezione del Covid, che, in gran parte, ci parla di un rapporto profondamente sbagliato tra l'uomo e il suo habitat", lo afferma Eros Tetti, candidato alle prossime regionali per la lista Europa Verde nei collegi di Firenze 1, Lucca e Grosseto.

"Non è incoraggiando l'uso dell'automobile che si risolvono i problemi. Si tratta infatti di una scelta sbagliata sotto tutti i punti di vista: aumenterà l'inquinamento, favorirà la mobilità insostenibile, danneggerà' i residenti, e non aiuterà nemmeno l'economia della città, anche perché la crisi del commercio in questo momento non è assolutamente dovuta al fatto che le auto non possano arrivare in centro", aggiunge Tetti.