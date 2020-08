Al via i lavori per nuove corsie ciclabili in viale Europa e viale Giannotti

Cominceranno lunedì 31 agosto in orario notturno (21-6) i lavori per nuove corsie ciclabili in viale Europa e viale Giannotti. Lunedì e martedì è prevista la chiusura delle corsie preferenziali di viale Giannotti e via Poggio Bracciolini così da poter lavorare sulla direttrice uscita città ed avere la possibilità di deviare il traffico in uscita sulla preferenziale in corrispondenza del cantiere. Mercoledì e giovedì ci sarà la chiusura della direttrice in entrata città per realizzare la corsia ciclabile, con deviazione del traffico in entrata città sulla corsia preferenziale opportunamente revocata; in questa fase, per consentire l’ingresso su via del Bandino e l’uscita da via Mazzei, saranno rimosse alcune parti del cordolo giallo a separazione della corsia preferenziale. Infine venerdì 4 settembre ci sarà la chiusura del controviale Europa in ingresso città (e un tratto di via Turchia).

Per l’assessore alla mobilità si tratti di interventi per dotare la città di un'importante infrastruttura per favorire gli spostamenti con la bicicletta, arricchendo Firenze di nuove corsie ciclabili per ulteriori 17 chilometri.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa