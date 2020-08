Ambiente, Galletti (M5S): "Pronti a sottoscrivere domani mattina il protocollo Rifiuti Zero"

“Il piano di gestione dei rifiuti che abbiamo inserito nel nostro programma di governo della Regione Toscana è perfettamente in linea con le richieste avanzate ieri dal comitato Rifiuti Zero e dalle associazioni proponenti. Anzi, siamo pronti ad andare ben oltre nella pianificazione per una Toscana sostenibile ed ecologica. Per questo sono pronta a sottoscrivere il protocollo elaborato dalle associazioni ambientaliste anche domani mattina perché le loro battaglie sono anche le nostre. Sono curiosa di vedere come risponderanno all’invito dei comitati, invece, Giani e Ceccardi”.

Così Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana.

“Nei prossimi giorni illustreremo nel dettaglio il nostro piano pluriennale di gestione rifiuti – aggiunge Galletti – ma posso anticipare che al primo punto c’è il blocco del progetto del mega impianto di Livorno, per il quale abbiamo contatti costanti con il ministero dell’Ambiente. Al contrario, noi puntiamo a semplificare le procedure per la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti differenziati e di centri del recupero e del riuso essenziali per ridurre la quantità di materiali destinati alle discariche. Questo è il solo modo per creare occupazione sostenibile e allo stesso tempo abbassare la Tari ai cittadini, promuovendo la cultura del riuso in un contesto di vera economia circolare”.

“Ciò che è mancato in questi anni in Toscana – conclude la candidata 5 stelle – non è solo una pianificazione di lungo periodo, ma anche il desiderio di uniformare il sistema di raccolta rifiuti per lo meno a livello provinciale. Un passaggio fondamentale non solo per contenere i costi ma per semplificare la vita ai cittadini sui quali troppo spesso vengono scaricati gli oneri di un sistema inefficiente”.

Fonte: Ufficio Stampa - Irene Galletti