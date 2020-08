Coronavirus, 27 nuovi casi nell'area Asl Toscana sud est: intensificata attività di tracciamento

La situazione dalle ore 14 del giorno 28 agosto alle ore 14 del giorno 29 agosto 2020 relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nella Asl Toscana sud est 27 nuovi casi:

PROVINCIA DI AREZZO

Comune di Sorveglianza Bibbiena

Ragazza di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrata dall’India, asintomatica

Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso rientrato da cervia, asintomatica

Uomo di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto in quanto contatto di caso, rientrato dalla Sardegna, asintomatico

Uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto cintatto di caso, rientrato dalla Sardegna, asintomatico

Donna di 36 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dall’India, paucisintomatico

Donna di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto contatto di caso, rientrata dall’india, asintomatica

Comune di Sorveglianza Castiglion Fiorentino

Donna di 27 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Sardegna

Comune di Sorveglianza Montevarchi

Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall’Albania, asintomatica

Comune di Sorveglianza Arezzo

Donna di 20 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Donna 46 già in già in isolamento domiciliare, in quanto rientrata da Rimini, asintomatica

Comune di Sorveglianza Castiglion Fibocchi

Uomo di 53 anni già in già in isolamento domiciliare, indagine in corso

Comune di Sorveglianza Castiglion Fiorentino

Uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

Comune di Sorveglianza Chiusi Della Verna

Ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di Sorveglianza Monte San Savino

Ragazzo di 24 anni già in già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, asintomatico

Comune di Sorveglianza Sansepolcro

Ragazzo di 9 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

PROVINCIA DI GROSSETO

Comune di Sorveglianza Grosseto

Uomo di 52 anni già in isolamento domiciliare sintomatico, rientrato dalla Sardegna

Comune di Sorveglianza Massa Marittima

Bambino di 6 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Ragazza di 14 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Ragazza di 15 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Ragazza di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Donna di 38 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Donna di 43 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

Bambina di 12 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Sardegna,

Comune di Sorveglianza Orbetello

Uomo di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, rientrato dalla Sardegna

Comune di Sorveglianza Montieri

Donna di 31 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dalla Macedonia, asintomatico

PROVINCIA DI SIENA

Comune di Sorveglianza Sinalunga

Ragazzo di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dal Kosovo, asintomatico

Comune di Sorveglianza Sovicille

Uomo di 24 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientro dal Kosovo passando dalla Croazia, asintomatico

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 51 contatti per i casi di Arezzo, 16 contatti per i casi di Grosseto, 5 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 318 persone risultate positive al tampone. 2.298 persone sono già in isolamento domiciliare in quanto in quanto o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 2 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 5 presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti è stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.800 tamponi.

Fonte: Azienda USL Toscana Sud Est - Ufficio stampa