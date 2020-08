Coronavirus, assembramenti e disordini in un bar a Viareggio: chiuso per 10 giorni

Un bar di Viareggio è stato chiuso per 10 giorni in seguito a episodi di assembramenti, liti, disturbo della quiete pubblica e danneggiamenti alle proprietà dei residenti. La decisione di sospendere per 10 giorni le autorizzazioni amministrative di somministrazione di alimenti e bevande al locale è stata presa dal Questore di Lucca, dopo gli interventi della polizia di Stato.

Secondo l'attività di monitoraggio effettuata dagli agenti del Commissariato emergerebbe anche che l'esercizio pubblico fosse "luogo di ritrovo di giovani dediti all'uso di sostanze stupefacenti e all'abuso di sostanze alcoliche", alcol che sarebbe stato somministrato anche ai minori di 18 anni.

Il provvedimento amministrativo del questore è scattato dopo un primo intervento, nel mese di luglio con ordinanza comunale, che vietava la somministrazione di alcolici per 20 giorni durante le ore serali. Nonostante questa ordinanza le problematiche lamentate dai cittadini e riscontrate dagli interventi della polizia sarebbero continuate, portando alla decisione della chiusura temporanea.