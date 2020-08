Coronavirus, rientrano dal Kosovo ma non si registrano: 10 cittadini rintracciati a Siena

Dieci cittadini kosovari dei 23 rientrati dal loro paese 6 giorni fa a Siena, che non si sarebbero attenuti alle disposizioni anti-covid per i cittadini provenienti da paesi extra Schengen, sono stati rintracciati dalla polizia municipale (Qui la notizia). Le persone sarebbero dunque rientrate in Italia senza risultare registrati sul portale dell'Azienda sanitaria locale, come previsto dalla normativa regionale.

Si tratterebbe di tre nuclei familiari, composti da persone tra i 4 e i 50 anni, "prontamente informati dagli agenti della situazione e delle misure di prevenzione da adottare", come spiegato dal Comune di Siena che ha sottolineato "i dieci cittadini stranieri residenti a Siena hanno comunque avvertito il medico di famiglia e seguiranno le procedure previste dalla normativa regionale e nazionale". Continuano intanto le ricerche per rintracciare tutte e 23 le persone. Tra queste un residente a Montalcino, rintracciato via telefono per il quale "da sei mesi l'abitazione non è più nella sua disponibilità come affittuario" inoltre l'uomo, come ha evidenziato il Comune "non risulta essere più all'interno del territorio della provincia di Siena".