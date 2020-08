Distretto Sanitario di Galleno è aperto, sindaci Spinelli e Toti: "Non c'è alcun focolaio Covid"

Il Distretto Sanitario di Galleno è regolarmente aperto e svolge le sue funzioni come prima. Il cartello che ne annunciava la chiusura a causa di un focolaio Covid è stato rimosso dalla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa.

"L'affissione di quel cartello - spiega il sindaco di Fucecchio e presidente SdS Alessio Spinelli - è stata un'iniziativa di un gruppo di medici di famiglia che ritengo sbagliata e pericolosa. A Galleno non c'è alcun focolaio di Covid. Parlare di focolaio è fuorviante ed ha creato un'ingiustificata preoccupazione nella popolazione".

A Spinelli fa eco anche Gabriele Toti, primo cittadino di Castelfranco di Sotto. "Alcuni dei medici che fanno ambulatorio al distretto sanitario - dice - hanno deciso in maniera indipendente di cambiare le modalità di ricevimento, tornando a visitare su appuntamento. È una loro libera scelta ma questo non implica assolutamente la chiusura del Distretto Sanitario di Galleno. Le normali attività del distretto proseguiranno regolarmente già a partire da lunedì prossimo. Sarà in funzione come sempre il Punto prelievi, così come l'assistenza domiciliare e le medicazioni da parte del personale infermieristico".

Cambia quindi soltanto il sistema di ricevimento dei seguenti medici che dal 31 agosto diventa su appuntamento: Dr. Claudio Colombini, Dr. Luca Moretti, Dr.ssa Maria Cristina Mariotti, Dr. Goliardo Paroli, Dr. Gianmarco Nieri. Gli appuntamenti possono essere fissati chiamando direttamente i propri medici di base.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa