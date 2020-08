Questo pomeriggio un ragazzo di 20 anni ha riportato gravi traumi dopo un tuffo in piscina, presso un impianto di Arezzo. Il giovane, dopo essere stato soccorso dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso al Cto di Careggi. Sul posto è intervenuta anche la polizia per i rilievi.

La dinamica non è ancora chiara, se il 20enne si sia tuffato male in acqua o se sia stato colpito da un malore.