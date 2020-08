Il Comune di Montopoli 'si potenzia': nuove assunzioni, prenotazioni on-line e aperture di sabato

Una controtendenza positiva rispetto al contesto generale del mondo del lavoro quella posta in essere nel Comune di Montopoli in cui, nonostante il blocco delle operazioni e i disagi prodotti alla pandemia da SARS COVID 2, continuano le operazioni di potenziamento del personale dipendente che l’amministrazione comunale aveva programmato e approvato con il proprio piano dei fabbisogni e lo stanziamento di fondi.

Dopo i concorsi banditi per l’assunzione di 2 agenti e 1 funzionario di polizia, un tecnico laureato per il settore lavori pubblici e un istruttore tecnico destinato al settore ambiente, si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti sulla dotazione di risorse umane. Oltre questo, gli sforzi compiuti dalla amministrazione e dagli operatori dell’ufficio personale associato si sono orientati alla pubblicazione di due nuovi bandi di concorso finalizzati all’assunzione di un istruttore informatico (scadenza 14/9) e di un esecutore cantoniere (scadenza 10/9).

Gli obiettivi ultimi di questo potenziamento- spiegano il Sindaco Capecchi e l’assessore competente Salvadori- sono quelli di sviluppare un ammodernamento dei processi di lavoro che risultino appropriati ai bisogni dell’utenza e che tendano a offrire servizi moderni, flessibili, snelli a misura del cittadino. Questi obiettivi ambiziosi– continuano- non possono che passare attraverso il rafforzamento delle risorse umane e lo sviluppo delle competenze specifiche e trasversali di profili professionali appropriati alle nuove sfide che ci attendono.

E’ in linea con queste premesse che il palazzo Comunale, dal mese di Settembre, rimarrà aperto e a disposizione dei cittadini per i servizi demografici, anagrafe e stato civile, per l’URP e i servizi scolastici. L’apertura degli uffici avverrà tutti i sabato dalle 9 alle 13. Ed è ancora sulla base di queste premesse che si è sviluppato e portato a termine il sistema di prenotazione on line che, resa operativa in breve tempo anche grazie al settore competente diretto dalla responsabile Giglioli, sarà disponibile a partire dalla prossima settimana sul sito del Comune di Montopoli in Val d’Arno. A tal fine, per migliorare in maniera continua il livello di qualità dei servizi offerti -spiegano gli amministratori- chiediamo ai cittadini di segnalare eventuali disagi iniziali che il nuovo sistema potrebbe causare al numero 3358096619 che questa amministrazione ha istituito per info e segnalazioni.

Ogni ulteriore informazione relativa ai concorsi per chi fosse interessato è disponibile al link: http://www.upa-santacroce-montopoli.pi.it/concorsi-selezioni-ed-altri-bandi.htm

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa