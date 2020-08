I vigili del fuoco dal distaccamento di Calenzano, Fi-ovest, Empoli e dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 00:15 nel comune di Sesto Fiorentino, in Via del Pantano, per l’incendio di alcune rotoballe all’interno di un appezzamento di terreno. Le operazioni di spegnimento e di smassamento sono proseguite tutta la notte. Sul posto sono intervenuti in totale 11 unità e 5 automezzi.