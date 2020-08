Incendio alla Ghiomelli Garden a Livorno: consigliate finestre chiuse nei quartieri vicini

I vigili del fuoco del comando di Livorno, sono impegnati per un incendio di un capannone industriale nel comune di Livorno in Via Firenze Ghiomelli Garden. Si tratta di un grande magazzino di materiali e attrezzature da giardino e per la casa nella zona nord di Livorno. Sono attualmente in viaggio i rinforzi con autobotti provenienti dai comandi di Pisa, Massa, Lucca e Prato. La zona è interessata da un forte vento.

Incendio sotto controllo

L'incendio che ha interessato le serre della Ghiomelli Garden è sotto controllo. Sono attualmente in corso le operazioni di bonifica e spegnimento definitivo. Per irraggiamento sono state danneggiate o andate distrutte anche alcune macchine che erano parcheggiate nelle vicinanze.

Sindaco Salvetti sul posto, il Comune consiglia agli abitanti dei quartieri di tenere le finestre chiuse

Il dipartimento Ambiente del Comune di Livorno consiglia agli abitanti dei quartieri Corea, Shangai, Fiorentina di tenere chiuse le finestre per 6-8 ore, per non essere investiti dai fumi e dalle maleodoranze.

Trascorso questo periodo, e completato lo spegnimento dell'incendio, i cittadini sono invece invitati ad areare le case il più possibile. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provenienti anche da Lucca e Pisa, il 118 con svs e misericordia, carabinieri, polizia, polizia municipale e protezione civile del Comune di Livorno.

Sul luogo dell'incendio è intervenuto anche il sindaco Luca Salvetti.