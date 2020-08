In queste ore si sta verificando un incendio di sterpaglie nel comune di Impruneta, in via Colleramole nei pressi dello svincolo A1 Impruneta e l'ingresso per Firenze-Siena.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano e della sede centrale, che stanno operando con 2 squadre per un totale di 10 uomini e due automezzi.