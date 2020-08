Ladro 'col tombino' sorpreso a rubare in un centro estetico: potrebbe essere l'autore di altri furti

Nelle prime ore di questa mattina un cittadino residente in Via Santa Marta ha segnalato alla polizia un furto in atto nel centro estetico 'Oba Oba' che si trova proprio di fronte alla sua abitazione.

Personale delle volanti della Questura di Pisa, impegnato negli specifici servizi sopra richiamati finalizzati alla prevenzione dei furti in esercizi commerciali, ha immediatamente raggiunto il posto, coadiuvato nella delimitazione della zona da una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Il personale intervenuto ha potuto quindi verificare che la porta di ingresso del negozio era stata infranta e che, all’interno, si trovava un uomo intento a rovistare.

Gli operatori hanno bloccato l’autore dei fatti, rinvenendo davanti al negozio un tombino utilizzato per infrangere la vetrina, evidentemente la “ricorrente chiave” che il nostro gentiluomo aveva utilizzato per “aprire la porta”; infatti proprio questo particolare modus operandi fa ritenere che la persona fermata sia l’autore degli altri numerosi episodi simili avvenuti nell’ultimo periodo nel centro cittadino, e relativamente ai quali sono in corso indagini volte a chiarire la precisa attribuzione delle responsabilità.

Il risultato conseguito è anche il frutto della abnegazione del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale che oltre alle volanti sul territorio, ha investito specifiche risorse nella visione in diretta dalla sala operativa delle immagini trasmesse dalle telecamere di videosorveglianza.

L’autore dei fatti, generalizzato per D.P.A., nato in Senegal nel 1985, pluripregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione della A.G., nella persona del P.M. di turno, che ha disposto il giudizio per direttissima, al termine del quale, il Giudice, oltre alla convalida dell’arresto, disponeva il trattenimento presso la Casa Circondariale Don Bosco - Pisa.