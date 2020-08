Lite alla stazione di Empoli: 26enne in ospedale

Violenta lite ieri sera, intorno alle ore 21.10, a Empoli. Due uomini, di nazionalità nigeriana, hanno iniziato a litigare per poi passare alle mani nella piazza della stazione. La lite è continuata anche nelle vie limitrofe. Da quanto si apprende sarebbe stata anche usata una bottiglia rotta raccolta da terra. Sul posto è intervenuta la polizia del commissariato di Empoli, un'automedica e la Pubblica Assistenza di Fucecchio.

Uno dei due, un 26enne, è finito in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Fortunatamente non è in pericolo di vita: per lui una prognosi di 15 giorni. Il ferito è già conosciuto alle forze dell'ordine: insieme ad un altra persona, estranea alla lite, avrebbe avuto parte nell'aggressione avvenuta lo scorso anno ai danni di una ragazza in treno. L'uomo fu arrestato ed è tutt'ora in attesa di processo per quei fatti. Gli era stato notificato l'obbligo di dimora a Ponsacco, ma si stanno svolgendo gli accertamenti necessari per capire se l'uomo ha violato o meno la disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sono ancora da chiarire le motivazioni della lite. Al momento la polizia sta ricostruendo la vicenda. Non sarebbe stata fornita nessuna descrizione dell'aggressore, le ricerche stanno quindi andando avanti. Al momento, in attesa di ulteriore verifiche, non ci sarebbe nessuna denuncia.