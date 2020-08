Missione di soccorso a Beirut, il sindaco Nardella visita e ringrazia i vigili del fuoco

Questa mattina il Direttore Regionale, Ing. Giuseppe Romano, ha incontrato il Sindaco di Firenze Dario Nardella e la vicesindaca Cristina Giachi, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e successivamente presso il Comando di Firenze. Il Sindaco ha voluto ringraziare personalmente il Direttore per il contributo e la collaborazione offerta dai Vigili fuoco durante la missione Internazionale di soccorso umanitario alla popolazione di Beirut, colpita dalla recente emergenza. E’ stata anche l’occasione per confermare il consolidato rapporto di collaborazione tra Vigili del Fuoco e Comune di Firenze e per avviare le nuove prospettive.