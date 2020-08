Rientrano dal Kosovo, ma non rispettano le procedure anti-covid: si cercano 23 persone nel Senese

Le forze dell'ordine starebbero cercando 23 cittadini kosovari rientrati dal loro paese lo scorso 23 agosto a Siena che non si sarebbero attenuti alle disposizioni anti-covid per i cittadini provenienti da paesi extra Schengen. Pur essendo stati identificati dalla polizia a un capolinea presso la stazione ferroviaria, non risultano registrati sul portale dell'Azienda sanitaria locale: non si sono sottoposti alla quarantena obbligatoria né a test o a tampone. Dieci di loro sono residenti nel capoluogo, mentre gli altri nella provincia di Siena.

Dal Comune di Siena si fa sapere che "tramite la Polizia Municipale, si è già attivato per rintracciare le dieci persone. Gli agenti verificheranno la situazione degli stranieri e provvederanno a fornire tutte le prescrizioni sanitarie e normative per mettersi immediatamente in regola dal momento che sono già trascorsi sei giorni dal loro arrivo in Italia; al tempo stesso saranno svolti dalla polizia municipale ulteriori approfondimenti, nell'interesse della tutela della salute pubblica, adottando se necessario sanzioni amministrative e penali così come prevede la legge".