Rogo alla sede delle forze dell'ordine in congedo a Viareggio: denunciato un minorenne

Nella notte del 25 agosto scorso è stato appiccato un incendio davanti alle sedi dell'Associazione nazionale carabinieri e della polizia di Stato a Viareggio. Il rogo, avvenuto nel quartiere Varignano, si verificò su alcuni bidoni dell'immondizia incendiati da un gruppo di giovani come verificato in seguito tramite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Tra questi ultimi un ragazzo, minorenne, è stato identificato dai filmati e denunciato a piede libero alla procura dei minori di Firenze per il reato di danneggiamento seguito da incendio in concorso con altri soggetti, in corso di identificazione.

Le fiamme, che furono spente in tempo dai vigili del fuoco, rischiarono di danneggiare le vetrate delle due sedi e la facciata del palazzo. In seguito all'attività di indagine avviata dai carabinieri è stato individuato il gruppo di giovani e l'identità di uno di loro, ripresi dalle telecamere.

Come spiegato dai militari non è escluso che il gesto, di appiccare l'incendio proprio davanti le sedi delle Associazioni di carabinieri e polizia in congedo, possa essere stato commesso come reazione al fatto che qualche ora prima dell'episodio alcune pattuglie dei carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato numerosi bancali di legno accatastati nei pressi di un istituto scolastico sempre nello stesso quartiere.

I bancali sarebbero stati asportati a due supermercati della zona, probabilmente sempre dagli stessi ragazzi che hanno poi dato alle fiamme i bidoni della spazzatura. Proseguono intanto le indagini per identificare gli altri responsabili, sia del rogo che del furto dei bancali.