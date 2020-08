Serie di furti in appartamento nel Fiorentino: due ladri sono stati arrestati

Avevano appena rubato in un appartamento a Sesto Fiorentino, in viale Ariosto, ma la polizia li ha sorpresi mentre tentavano di nascondere la refurtiva contenuta in uno zaino nella loro auto. Questa era in un parcheggio non distante dal luogo del furto. Avevano rubato orologi, apparecchi elettronici, occhiali da sole, 3.200 euro in contanti e monili. I due, georgiani, un 30enne e un 38enne sono stati quindi arrestati.

Altri due furti sono invece stati messi a segno a Firenze, nella zona di Rifredi. I ladri sono entrati in un'abitazione, probabilmente usando un passepartout, qui avrebbero trovato delle chiavi di un altro appartamento situato nello stesso palazzo dove poi si sono introdotti. Il bottino è di alcune centinaia di euro in contanti, orologi e monili in oro per un valore complessivo di decine di migliaia di euro.