WikiPedro torna a Vinci e incontra Leonardo

Dopo il premio speciale per la comunicazione del gennaio 2019, Pietro Resta, alias WikiPedro, torna a Vinci per presentare “Non sei mai stato a Firenze se…“, il libro edito da Mondadori che racconta il capoluogo toscano attraverso quattro passeggiate con le quali Pietro ci porta a spasso per i quartieri fiorentini. Una guida che ci fa scoprire luoghi segreti, personaggi nascosti e bellezze che eludono i giri turistici.

WikiPedro arriverà giovedì 10 settembre alle 17.30 in Piazza Masi (conosciuta anche come Piazza del Castello) per raccontare quello che ha scritto come è solito fare nei video che pubblica sui suoi account social, in maniera brillante e simpatica.

Fiorentino verace, Pietro Resta ha ricevuto il premio speciale per la comunicazione da Vinci nel Cuore nel 2019. Sui suoi profili social dispensa pillole di curiosità sulla sua città in maniera scanzonata e tuttavia precisa, accurata, tanto da suscitare nel tempo la curiosità di tanti media e diventare così uno dei fenomeni social degli ultimi anni.

Era infatti il marzo del 2017 quando Resta pubblicò il suo primo video su Facebook – allora non si chiamava ancora WikiPedro – nel quale invitava i turisti a pernottare nel suo appartamento vicino Ponte Vecchio e ai quali dava la disponibilità per accompagnarli informalmente alla scoperta di Firenze.

Da allora il numero dei follower è cresciuto fino a superare i 200.000 fra Facebook e Instagram, e anche il suo modo di raccontare Firenze è cambiato, evolvendosi in un linguaggio diretto, ma efficace, grazie anche alla puntualità dei suoi interventi sulle tante curiosità che animano la storia del capoluogo toscano. Nel 2019 ha condotto in tv “Turisti per Dmax” insieme ad Alessandro Mannucci.

L’evento è patrocinato dal Comune di Vinci e organizzato dall’associazione Vinci nel Cuore con la collaborazione della Pro Loco di Vinci.

Per le precauzioni dovute al contenimento e contrasto del coronavirus, la partecipazione all’evento è possibile solo ed esclusivamente previa prenotazione all’ufficio turistico del Comune di Vinci, chiamando lo 0571.933285 o scrivendo una mail a ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Associazione Vinci nel Cuore - Ufficio stampa