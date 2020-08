Auguri per i cento anni di Alida Pecciarini da Vitolini

Il compleanno è sempre una ricorrenza particolare, ma ci sono dei compleanni che hanno un sapore decisamente particolare. E giovedì 27 agosto per Alida Pecciarini è stato un giorno speciale: ha superato il traguardo del secolo di vita. Sabato 29 agosto ha festeggiato insieme alla sua splendida famiglia, con i figli, le nuore i nipoti e i pronipoti, i suoi primi cento anni. Alida nacque a Leccio, poche case sperdute fra Pari e Casale di Pari nell’alta Maremma grossetana, il 27 agosto del 1920.

Terza di cinque figli, Alida Pecciarini ha vissuto tutta la sua gioventù nei luoghi d’origine dove, subito dopo il passaggio del fronte della seconda guerra mondiale, si sposò con il suo amato Rino (Minacci); era l’ottobre del 1944, e ancora la guerra non era finita. Poi vennero i giorni più difficili, soprattutto in terra di Maremma, e insieme Rino e Alida, come moltissimi altri, da quei luoghi presero la decisione di emigrare.

Siamo nel 1960, e con due vacche maremmane, i due figli piccoli Romano e Sergio, e poco altro i due giovani arrivarono in un podere nel comune di Capraia e Limite. Poco dopo si stabilirono a Vitolini (Vinci), dove da quel momento hanno trascorso tutta la loro vita, fra il lavoro e la famiglia. Alla festa è intervenuto anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, con tanto di fascia tricolore, per portare alla signora il proprio saluto a nome dell’intera comunità vinciana. Auguri Alida!