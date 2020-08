Aree gioco Pistoia, riqualificazione a Pontelungo, San Felice e Santomato

A Pistoia prosegue la riqualificazione di parchi e giardini. Sono appena stati approvati, infatti, dalla giunta comunale i progetti per rinnovare le attrezzature ludiche presenti nelle aree a verde di Pontelungo, San Felice e Santomato. A pochi giorni, dunque, dall'inaugurazione delle nuove aree gioco al Villone Puccini, a Le Querci e in via del Tasso, l'Amministrazione è pronta con nuovi interventi per restituire alla città spazi gioco sicuri e funzionali.

Con un investimento di 180.000 euro, il progetto elaborato dal servizio lavori pubblici e verde del Comune di Pistoia prevede l'abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione di tre spazi ludici mediante nuove attrezzature e pavimentazione antitrauma in sostituzione dell'esistente, in cattivo stato di manutenzione. I lavori potranno avere inizio la prossima primavera, completato l'iter amministrativo di stesura dei tre progetti e le procedure di gara.

Come sottolinea l'assessore ai lavori pubblici, l'intervento si inserisce nel più ampio progetto di sistemazione dei giardini pubblici, che vede l'Amministrazione comunale impegnata nel rinnovare gli spazi giochi ormai vetusti o non più a norma nei parchi cittadini che lo necessitano. Nell'attuare questo obiettivo, particolare attenzione è stata posta ai parchi e ai giardini collocati in località più periferiche, dove il territorio offre minori opportunità ricreative e gli spazi attrezzati amplificano la loro funzione di punto di aggregazione e socializzazione, specialmente per bambini e anziani.

I lavori per il rinnovo dei tre spazi ludici nelle aree a verde ''Fabrizio De André'' in località Pontelungo, in via San Felice e Piteccio in località San Felice e in via del Docciolino a Santomato hanno l'obiettivo di restituire alla cittadinanza aree gioco che offrano proposte ludiche versatili, che favoriscano l’inclusione e la socializzazione dei più piccoli. Previsto, quindi, un nuovo allestimento che comprende altalene e soluzioni ludiche per bambini in età prescolare e scolare.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa