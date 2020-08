Bagnoli (FdI): "Sarzanese-Valdera, l'appello dei sindaci non rimanga inascoltato"

"Colmare il deficit infrastrutturale dovuto a collegamenti obsoleti e a servizi di mobilità inadeguati è un obbligo oltre che un dovere di ogni buona amministrazione. Bene hanno fatto i sindaci della Valdicecina a richiamare l’attenzione della Regione Toscana e di Anas sulle condizioni della Statale 439 Sarzanese-Valdera. Raccolgo l’invito e rilancio. Tra i miei primi atti impegnerò il Consiglio a sollecitare la Giunta regionale e Anas a prendere immediati provvedimenti”. Lo ha detto Matteo Bagnoli candidato in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia raccogliendo l’appello fatto dal Sindaco di Pomarance Ilaria Bacci e dagli altri sindaci.

“Un impegno – ha aggiunto Bagnoli - che dovrà riguardare la messa in sicurezza della Sr 439 e SR439 DIR sull’asse Val di Cecina-Pisa per migliorare il collegamento con l’aeroporto di Pisa e il porto di Livorno; il miglioramento della SR439 in direzione Colline Metallifere e costa tirrenica. Ammodernamento e completamento della SRT 68 tra Colle di Val d’Elsa e Volterra per migliorare l’asse Firenze/Siena, oltre al potenziamento del trasporto pubblico locale su gomma nelle aree della Valdera e della Val di Cecina garantendo collegamenti minimi con la ferrovia a Cecina e a Pontedera. Infine la realizzazione della nuova Bientinese per il superamento delle storiche e strutturali difficoltà della Sp 3 Bientina-Altopascio”.

Fonte: Ufficio Stampa