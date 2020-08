Coronavirus, 9 contagi attualment epositivi a Fucecchio

Visto l'incremento dei casi di positività al Covid-19 che si è verificato nella seconda metà di agosto, in concomitanza con il rientro dalle vacanze di numerose persone, l'amministrazione comunale di Fucecchio ha deciso di riprendere da oggi la diffusione di un bollettino settimanale sulla situazione dei contagio nel territorio.

LA SITUAZIONE

In questo momento a Fucecchio ci sono 9 persone risultate positive al Covid-19: 8 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con sintomi lievi mentre una persona (un uomo di 84 anni) si trova ricoverato in una struttura ospedaliera. Di questi 9 casi ben 6 sono legati al rientro dalle ferie. Sono invece 17 le persone in quarantena per esser venuti a contatto con soggetti risultati positivi. La situazione epidemiologica nel comune di Fucecchio, quindi, rispecchia quella di molti altri comuni. Le persone rientrate dalle ferie e i congiunti legati a questi soggetti sono la maggior parte dei positivi di questa settimana.

L'APPELLO

In questo momento, con la fine dei periodi di vacanze, i rientri nei luoghi di lavoro e la prossima riapertura delle scuole, occorre molta prudenza per evitare di riportare i contagi a numeri più alti di quelli attuali.

"La situazione - commenta il sindaco Alessio Spinelli - non è certo quello di aprile scorso quando i contagiati erano molti di più e soprattutto una buona parte dei positivi manifestava anche sintomi molto accentuati. Questo però ci deve responsabilizzare molto di più perchè adesso arriva il momento più difficile. Dobbiamo assolutamente rispettare tutte le norme, a partire dall'uso delle mascherine, al mantenimento della distanza interpersonale e al lavaggio frequente delle mani. Sarà il comportamento di tutti noi a determinare ciò che potremo o che non potremo fare nei prossimi mesi. Più saremo bravi oggi e più la nostra vita quotidiana potrà tornare alla normalità, senza eccessive restrizioni".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa