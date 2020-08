Coronavirus, 8 casi tra l'Empolese Valdelsa e San Miniato

Sono 42 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro.

Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso nei territori dell’Asl Toscana Centro.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi positivi.

26 casi in provincia di Firenze di cui 4 casi nell’empolese:

Firenze: 9

Borgo San Lorenzo: 3

Scandicci: 2

Figline e Incisa Valdarno: 2

Pontassieve: 1

Scarperia e San Piero: 1

Reggello: 1

San Casciano Val di Pesa: 1

Rufina: 1

Impruneta: 1

I casi nell’empolese:

Certaldo: 1

Montelupo Fiorentino: 1

Empoli: 2

6 casi in provincia di Pistoia:

Pescia: 2

Pieve a Nievole: 1

Serravalle Pistoiese: 1

Quarrata: 1

Monsummano Terme: 1

6 casi in provincia di Prato:

Prato: 6

4 casi in provincia di Pisa:

San Miniato: 4

I commenti dai sindaci

Il primo cittadino di Montelupo Paolo Masetti spiega: "Un nuovo caso di Coronavirus a Montelupo per un cittadino di rientro dalla Sardegna. È in buona salute ed è stato preso in carico dal sistema sanitario. A lui come agli altri tre casi i miei auguri di pronta guarigione".

Fonte: Asl Toscana Centro