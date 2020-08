Il crollo di un solaio in una casa a due piani ha causato il trasferimento in ospedale di un uomo di 66 anni a Porto di Mezzo a Lastra a Signa. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest. L'edificio è in precarie condizioni di manutenzuione ed è stato reso inagibile. Presenti sul posto i carabinieri.