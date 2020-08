Empoli Pallavolo, si ritorna ad allenarsi (a turno)

Inizierà ufficialmente mercoledì 2 settembre la preparazione atletica sia per la prima squadra di serie B1 che per la serie C dell’Empoli Pallavolo. Dopo lo stop dei Campionati dettato dall’epidemia di Coronavirus, la compagine giallorossa si è messa all’opera per creare le nuove formazioni che scenderanno in campo nei tornei 2020/2021.

La preparazione delle atlete si svolgerà come di consueto al PalAramini di Empoli, strutturata su turni mattutini e pomeridiani, nel rispetto della normativa vigente anticontagio da Covid-19. Le ragazze dovranno svolgere gli allenamenti affrontando dunque non poche difficoltà, a cominciare dal recupero dei mesi di fermo per proseguire con l’osservanza delle condizioni ferree di utilizzo della struttura e delle attrezzature sportive, senza poter usufruire sia degli spogliatoi sia delle docce. La preparazione inoltre non sarà visibile agli eventuali spettatori e tifosi poiché, da regolamento, potrà assistere solo il personale autorizzato e quindi si svolgerà praticamente a porte chiuse.

“Nonostante tutto, grazie all'impegno unanime nonché alla comprensione e collaborazione delle nostre atlete – dichiara il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova - mercoledì prossimo inizieremo la nuova stagione con le nostre prime squadre, B1 nazionale e C regionale, per poi gradualmente estendere la ripresa della preparazione alle Divisioni ed all'intero settore giovanile. L’auspicio è che questo possa avvenire quanto prima. La situazione è certamente impegnativa e complessa, ancora con molte incertezze e incognite, ma da parte di tutti e in primis delle nostre ragazze c'è l'entusiasmo e soprattutto la convinzione di voler fare da subito ogni cosa nel migliore dei modi tenendo ben presenti gli obiettivi prefissati”.

Per quanto riguarda la Timenet Empoli Pallavolo, la squadra di serie B1, sarà allenata dal coach Paolo Collavini affiancato dal suo secondo, Andrea Schiavetti. La Toyota Scotti 2.0 Empoli Pallavolo Asd, per la serie C, sarà invece nuovamente sotto la guida del tecnico Marco Dani che avrà come assistente Andrea Parenti. Confermato lo staff medico al completo costituito dal medico sociale Francesco Ammannati, dal preparatore atletico Fabio Menichetti e poi dai fisioterapisti Francesco Parri e Anna Patrinostro.

ELENCO CONVOCATE SERIE B1 ANNO 2020-2021

In ordine alfabetico:

BAGGI LAURA (Lodi, 1992) - schiacciatrice

BARBIERO GIADA (Venezia, 2000) – opposto

FORMENTI LUCREZIA (Bergamo, 1996) – libero

GIOMETTI DIANA (Bielorussia, 1996) – schiacciatrice

MANGONE MATILDE (Firenze, 2002) – libero

MAROCCHINI GRETA (Pisa, 1999) – centrale

MEINI BIANCA (Livorno, 2000) – alzatrice

MENNECOZZI LUDOVICA (Macerata, 2003) – alzatrice

MEZZEDIMI ALTEA (Poggibonsi, 2001) – schiacciatrice

SILVA ASCENSAO MARLENE (Roma, 1991) – centrale

SILVA ASCENSAO RAQUEL (Roma, 1991) – opposto

TANGINI SYRIA (Civitavecchia, 1997) – centrale

ELENCO CONVOCATE SERIE C ANNO 2020-2021

In ordine alfabetico:

FORCONI CHIARA (Firenze, 1992) - centrale

BUGGIANI GIORGIA (Firenze, 1999) - alzatrice

VERACINI ALICE (San Miniato, 2001) - opposto

DONATI DILETTA (Empoli, 2001) - schiacciatrice

MANCUSO CHIARA (San Miniato, 2000) - centrale

GENOVA LAURA (Empoli, 1997) - libero

GUIDI MARGHERITA (Empoli, 2005) - alzatrice

BICCI DANUTA (Polonia, 2001) – schiacciatrice

SCARDIGLI ADELE (Poggibonsi, 2001) – schiacciatrice

GIUBBOLINI MATILDE (Empoli, 2005) – schiacciatrice

VALORI GAIA (Empoli,2005) - centrale