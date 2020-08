Maltempo, crolla parte di tetto in una chiesa del Senese

I Vigili del fuoco del comando di Siena, stanno effettuando alcuni interventi collegati al maltempo che questa notte che si è abbattuto sulla provincia, come rami pericolanti, alberi caduti e danni da acqua. Sono attualmente in attesa di essere evasi 7 richieste di intervento.

Si segnala l’intervento presso la chiesa Sant'Andrea nella frazione di Mucigliano nel comune di Asciano, per il crollo della vela campanaria, con il crollo di una porzione di copertura. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza delle parti rimaste distaccate, è stato inoltre necessario chiudere la strada, in attesa dell’intervento di una impresa per il ripristino. Sul posto anche il Sindaco Fabrizio Nucci.