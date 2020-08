Sottopassi allagati e disagi a Pontedera per il maltempo

Questa notte la città è stata colpita da un fortissimo ed eccezionale nubrifagio causato da due fronti di perturbazione diversi che hanno riversato a terra circa 110 mm di precipitazioni piovose.

(Un millimetro di accumulo è pari come quantità a 1 litro caduto su una superficie di 1 metro quadrato. La quantità di pioggia caduta questa notte su ogni area di 1 metro quadrato è pari 110 litri di pioggia)

La macchina della protezione civile si è da subito attivata sotto il coordinamento del sindaco Matteo Franconi e dell'assessore Mattia Belli per fronteggiare le criticità e monitorare la situazione.

I disagi maggiori sono stati progressivamente risolti e la circolazione ripresa regolarmente anche nei sottopassi temporaneamente chiusi al traffico per ragioni di sicurezza.

Nonostante la buona capacità di ricezione delle caditoie da poco pulite e l'intervento delle squadre operative, alcuni centimetri di acqua sono entrate in alcuni immobili in via Saffi, via Primo Maggio, via Palestro, viale IV novembre, via Diaz, via della Repubblica.

Sono segnalate ancora alcune interruzioni dell'energia elettrica su cui il soggetto gestore sta lavorando.

La quantità e l'intensità delle precipitazioni hanno purtroppo causato diversi disagi che pure sono stati registrati e verso cui dovranno essere indirizzate misure ed azioni puntuali.

Un ringraziamento ai dipendenti comunali, agli operatori impegnati ed ai vigili del fuoco del distaccamento di #Pontedera per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata durante le ore più critiche dell'emergenza

Fonte: Comune di Pontedera