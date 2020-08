Incidente rischioso sul ponte De Gasperi tra Empoli e Spicchio-Sovigliana quest'oggi. Un pick-up ha sfondato parte della barriera del ponte che si affaccia sull'Arno, rimanendo in parte in bilico. Il mezzo stava percorrendo la carreggiata da Empoli verso Vinci, non sono note le cause dello sbandamento. Le foto che segnalano l'accaduto ci sono state inviate da un lettore.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO