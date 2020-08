Tubature Publiacqua in centro a San Casciano, lavori per un mese

Domani, lunedì 31 agosto, si apre un nuovo cantiere per consentire la prosecuzione dei lavori di sostituzione delle tubature dell’acquedotto e allacciamento alla rete idrica. L’intervento, eseguito da Publiacqua, nell’ambito di un consistente piano di investimenti realizzati in accordo con il Comune, si concentrerà nel centro storico dei San Casciano e andrà avanti fino al 9 ottobre. La realizzazione dell’opera pubblica ha richiesto l’introduzione di alcune modifiche alla circolazione stradale.

Da domani, nel tratto compreso fra Via IV Novembre e Piazza Cavour è prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione, prevedendo l'uscita dei veicoli da piazza Cavour attraverso via Vignaccia, del divieto di sosta con rimozione 0 – 24 e soppressione degli stalli di sosta a pagamento adiacenti alla sede ASL, compreso quello all'angolo del tratto senza sfondo di via del Cassero. Inoltre sarà istituito il divieto di sosta in via Morrocchesi, in entrambi i lati, nel tratto compreso tra i civici 52 e 62, e in Via Curiel, relativo a 2 stalli tra i civici 6 e 10. L’esecuzione dei lavori ha reso necessario alcune modifiche temporanee in piazza Cavour come la soppressione, dal lato della Caserma dei Carabinieri, delle aree di sosta a pagamento per tutta la durata dell’opera e il divieto di sosta dal civico 2 al 7/A.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino