Canoagiovani, soddisfazioni per l'area fiorentina dai campionati trentini

Come consuetudine, sul lago di Caldonazzo in provincia di Trento si è svolta la manifestazione annuale dedicata alle giovani promesse della canoa italiana, con un’edizione ridotta a causa del Covid e con qualche problema dovuto alle avverse condizioni meteo sul lago trentino.

Nonostante questo, la kermesse ha visto la partecipazione di tante società, con tanti giovani atleti desiderosi di competere dopo i mesi del lockdown.

La Canottieri Comunali Firenze è giunta sulle rive del lago con una squadra di quattordici ragazzi e ragazze, accompagnati dagli allenatori Mario Leoni e Martino Rogai. Della spedizione facevano parte Tina Abbate, Giada Bartoli, Niccolò Bassilichi, Daniele Blun, Lapo Calvelli, Gean Eitan, Ettore Del Grosso, Pietro Fallani, Filippo La Delfa, Filippo Pezzuoli, Markos Ritzos, Michele Sandrucci, Fausto Veggi Gregorio Veggi.

Nella giornata di sabato la squadra gigliata ha conquistato due argenti con Michele Sandrucci, in K2 nel meeting delle regioni in coppia con il livornese Francesco Penco sulla distanza dei 2000 metri. Domenica nelle gare sprint di 200 metri sono stati raggiunti diversi posti sul podio. Oro di Bassilichi in K1 cadetti B; Michele Sandrucci in K1 cadetti B. Argento di Daniele Bolun in K1 cadetti B; argento di Filippo La Della in K1 cadetti A; argento Pietro Fallani in K1 allievi B; bronzo nella staffetta allievi B con Pietro Fallani, Filippo Pezzuoli, Gregorio Veggi. Bronzo nel K4 con Michele Sandrucci, Fausto Veggi, Daniele Bolun e Niccolò Bassilichi.

“Purtroppo il weekend è stato condizionato dal brutto tempo - commenta l’allenatore Mario Leoni - tanto che nella giornata di sabato, dopo numerose cadute in acqua per il vento forte, i commissari di gara hanno scelto giustamente di sospendere le gare. Siamo molto contenti per i nostri ragazzi, si sono comportati bene e hanno affrontato le gare con il giusto spirito, facendo squadra quando è servito. Notiamo - aggiunge Leoni - che in generale sono stati più bravi sulle distanze brevi, sul fondo devono migliorare, ma le qualità ci sono tutte per portare all’allenatore della squadra della Canottieri Marco Guazzini un bel gruppo di giovanissimi atleti“.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze