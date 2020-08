Cantiere avviato per il centro Le Corti di Montespertoli

Ha preso ufficialmente il via il cantiere che permetterà la riqualificazione di tutti gli spazi del Centro Culturale ‘Le Corti’ che attualmente ospita i servizi culturali del borgo. I lavori di riqualificazione si svolgeranno per tutto l'inverno e la chiusura del cantiere è prevista per la primavera 2021, con un investimento pari ad un valore complessivo di quasi 300.000 euro. Gli interventi previsti riguardano il Palazzo dell'Orologio, la Biblioteca e l'Auditorium.

I lavori seguiranno un processo di valorizzazione del Palazzo e l'intenzione è di migliorare anche gli spazi più piccoli per permettere una piena fruibilità; anche il passaggio attualmente scoperto vedrà la realizzazione di una copertura in vetro strutturale per realizzare una sorta di 'giardino d'inverno', dando continuità agli spazi e permettendo di sfruttare anche quella parte dell'edificio per motivi di studio e scambio tra gli utenti.

Grazie al sistema di antitaccheggio, che verrà installato all'entrata della Biblioteca, sarà possibile utilizzare il secondo piano, che adesso non è sfruttato a pieno e che dopo i lavori potrà essere adibito a luogo di studio e di lettura a seconda delle esigenze. Anche l'Auditorium diventerà uno spazio polivalente e autonomo rispetto alla Biblioteca, adatto sia come sala di lettura sia come luogo per eventi, grazie ad un importante investimento per migliorare l’impatto acustico all'interno della sala. Accanto a questi lavori sugli spazi fisici (che complessivamente triplicheranno), ci sarà infine un intervento sulla connettività all'interno del Palazzo, al fine di rispondere al meglio alle esigenze degli utenti.

I servizi bibliotecari non si fermeranno e la Sezione Bambini e Ragazzi della Biblioteca riaprirà domani, Martedì 1 settembre, al Centro per la Cultura della Vite e del Vino ‘I Lecci’, Via Lucardese 74, con orario 15-19 (lun-ven) e 10-12 (sab). Sarà possibile usufruire delle aule studio e del prestito bibliotecario e interbibliotecario. I libri per adulti potranno essere presi in prestito, telefonando alla Biblioteca 0571/600228 o inviando una mail a biblioteca@comune.montespertoli.fi.it e ritirandoli direttamente al punto temporaneo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa