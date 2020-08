Centro di Formazione Professionale realizza due percorsi IeFP

Nello scorso mese di marzo la Regione Toscana ha affidato al nostro Centro di Formazione Professionale la realizzazione di due percorsi IeFP: Operatore del benessere-Estetista e Operatore dell'abbigliamento-Sartoria che partiranno nel prossimo mese di settembre nella nostra sede di Via della Bizzarria, a Novoli.

I corsi IeFP possono essere frequentati da ragazzi e ragazze dai 13 ai 18 anni non compiuti in possesso della licenza media in alternativa alla scuola superiore e garantiscono l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione. Questi percorsi, le cui iscrizioni si chiudono il 13 settembre, sono finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo e sono completamente gratuiti per gli allievi: non è previsto il pagamento di alcuna tassa d’iscrizione, né l’acquisto di libri di testo e di materiale didattico.

In allegato trovate il materiale informativo dei corsi e i relativi bandi della Regione. Siamo a richiedervi se attraverso la vostra testata si potessero mettere a conoscenza i lettori di questa opportunità per le ragazze e i ragazzi, grazie.

Fonte: Ufficio Stampa