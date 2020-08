"Donne di Centrodestra: verso un nuova leadership politica", l'iniziativa della candidata FdI Sandra Bianchini

Donne di Centrodestra: verso un nuova leadership politica, questo il titolo dell'evento che si terrà venerdì 4 settembre alle 18,30 presso il Summer Suite Mulina (Parco delle Cascine). Protagoniste dell'incontro le Donne Toscane di Centrodestra, un gruppo nato recentemente in rete che ha deciso di riunirsi in un luogo fisico per parlare di lavoro, di scuola, di sviluppo economico. L'evento è organizzato da Sandra Bianchini, candidata nel collegio di Firenze 1 con FdI. Ospite della serata Susanna Ceccardi.

”Una presidente donna alla guida della regione: finalmente dopo mezzo secolo la Toscana potrebbe trovarsi a un vero punto di svolta - commenta Sandra Bianchini (FdI)

La proclamazione di Susanna Ceccardi a leader del centrodestra e la sua candidatura a Presidente della Toscana segnano un passo in avanti verso una vera e concreta rivoluzione in politica di cui mi onoro di far parte. La politica è in mano al genere maschile da troppo tempo e in modo più pervasivo che nella società civile e sul tema donne e potere si fanno ancora troppe chiacchiere politically correct ma pochi fatti. In Toscana ad esempio in 50 anni non c'è mai stata una presidente e da quando c'è l'elezione diretta il centrosinistra non ha mai candidato una donna. Il centrodestra con la Ceccardi può vincere. Giorgia Meloni e Susanna Ceccardi sono la dimostrazione che non servono leggi o quote rosa che riservino alle donne un posto per gentile concessione. È tempo di cambiare il modo di fare politica, - conclude Bianchini- occorre la capacità di fare gruppo, di perseguire un unico fine; serve il pragmatismo e la lungimiranza delle donne tanto più in un momento storico come questo”.