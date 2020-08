Festa de L'Unità Montespertoli, una due giorni nel Parco Urbano

E’ tempo di Festa de L’Unità anche a Montespertoli dove per due giorni, venerdì 3 e sabato 4 settembre, il parco Urbano sarà animato da iniziative politiche e non solo.

Elena Ammirabile, segretario Pd Montespertoli, presenta così la Festa:“Come Partito democratico di Montespertoli crediamo che il dibattito sia fondamentale per dare ai cittadini consapevolezza nella scelta politica. In questa festa ci concentreremo su un tema a noi caro la scuola. Con la Conferenza delle donne Democratiche, che si è sempre occupata del tema anche in pieno lockdown, e il nostro candidato al consiglio regionale Enrico Sostegni, cercheremo di capire come affrontare la ripartenza delle scuole. Non mancherà una riflessione più ampia su come la scelta alla presidenza regionale potrà incidere sulla nostra vita quotidiana, tema che affronteremo con il nostro sindaco Alessio Mugnaini. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso questa piccola parentesi di riflessione politica e quelli che parteciperanno”.

Si comincia alle 18.30 di venerdì con un dibattito sul tema della scuola, si parlerà della ripartenza con Enrico Sostegni, candidato capolista al consiglio regionale nel collegio Firenze 3, Francesca Giannì e Bianca Anna Masoni, candidate al consiglio regionale.

Modererà l’incontro Giulia Pippucci, presidente del consiglio comunale di Montespertoli.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Conferenza delle donne democratiche Empolese Valdelsa.

Al termine dell’incontro apericena la parco e torneo di bocce.

Sabato 4 settembre alle 21.30 incontro con il sindaco Alessio Mugnaini e la sua Giunta per parlare delle lezioni regionali e di Montespertoli nella Toscana di domani.

Nell’attesa si potrà cenare e partecipare al torneo di bocce.

Durante la manifestazione sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa