I vigili del fuoco del comando di Firenze Ovest sono intervenuti questo pomeriggio sulla Fi-Pi-Li allo svincolo Lastra a Signa direzione Livorno per un incidente stradale, dove una Fiat Panda è finita fuori dalla sede stradale. Gli occupanti erano già fuori dalla vettura e si è provveduto alla messa in sicurezza. In arrivo autogru per le operazioni di recupero della vettura. Non ci sono ripercussioni sulla Fi-Pi-Li.