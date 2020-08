Firenze Comics, V edizione: tra gli ospiti Pippo Franco

Dopo il grande successo delle quattro precedenti edizioni sta per prendere il via la 5° edizione di Firenze Comics , sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 , nella sensazionale location del parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio-Firenze dalle ore 10.00 alle ore 21.00.

Una kermesse che sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, cosplay e videogames.

La festa per grandi e piccini di tutte le età , ospiterà nomi importanti della Tv dei cartoni animati e dei videogames, tra cui Pippo Franco, Gianluca Iacono il doppiatore di Vegeta, Sunymao da all togheter now canale 5 e Filippo Ferrucci il disegnatore di Diabolik, per citarne alcuni.

Saranno presenti oltre 50 stand del settore, concerti, area videogames di ultima generazione, sala giochi anni 80/90, tornei di videogames e giochi da tavolo, gare cosplay, case editrici da tutta Italia, illustrazioni di nuove uscite, workshop, anteprime, firma copia, raduni, parate e tante associazioni. Youtuber, disegnatori, scrittori, cosplay, Marvel Italia, I love GhostBusters, Dc Comics Italia, Attacchi Zombie e molto altro ancora.

Spazio anche per i giovani talenti che avranno la possibilità di farsi conoscere presso le postazioni delle nostre agenzie editoriali alla ricerca di idee, talenti ed emozioni tra le pagine dei libri.

Potrai assistere a presentazioni di nuove pubblicazioni, applicazioni, partecipare a conferenze, ai workshop di prop & monster making e per imparare a disegnare. Potrai assistere a proiezioni di cartoni animati, ascoltare dibattiti e giocare nell'area videogames

Ci saranno concerti con le migliori sigle dei cartoni animati, spettacoli di ballo e oltre 50 stand tra attrazioni cosplay, fumetterie, case editrici, collezionisti, merchandising, videogames, giochi, cucina giapponese e molto altro ancora.

Non mancheranno ospiti di eccezione e si svolgeranno i vari raduni cosplay.

Tra gli eventi più attesi della manifestazione l'imperdibile gara cosplay che sarà condotta da Gianluca Iacono e Sunymao

La fiera si svolgerà nell'area del parco di Di Villa Montalvo che si trova alle spalle del centro benessere Asmana Firenze, l'ingresso sarà a pagamento dalle 10:00 alle 21:00

BIGLIETTI:

I ticket/biglietti sono acquistabili esclusivamente alla biglietteria durante l'evento:

10€ adulti

5€ cosplay e bambini dai 6 ai 14 anni

Gratis da 0 a 5 anni e diversamente abili

15€ abbonamento 2 giorni adulti

8€ abbonamento 2 giorni cosplay e bambini.

ORARI:

SABATO Apertura ore 10:00 - DOMENICA Apertura ore 10:00

INFO:

firenzecomics@gmail.it

cell.3291059220

PAGINA UFFICIALE FIRENZE COMICS: https://www.facebook.com/firenzecomics/

COME RAGGIUNGERE LA LOCATION:

In AUTO da nord e sud prendere l’uscita sesto fiorentino-firenze nord-firenze peretola e proseguire per Campi Bisenzio dove si trova il parco.

AUTOBUS ATAF LINEA 30 da Firenze

Fonte: Firenze Comics