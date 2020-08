Giovanna Giotti spegne 100 candeline alla 'Chiarugi' di Empoli

Non è un azzardo dire che in questo anno 2020, convulso e drammatico, la longevità a Empoli non si è fermata. Sono dieci i centenari festeggiati: nove le donne e un solo uomo, per ora.

Ieri, domenica 30 agosto 2020, ha tagliato il traguardo dei cento anni la signora Giovanna Giotti, nata a Montespertoli il 30 agosto 1920: l’ennesima centenaria in città.

Rimasta orfana di madre, morta di parto quando lei aveva 4 anni, è cresciuta in una grande casa, nella bella campagna di Montespertoli, con la sorella minore, Eda e con il padre Leopoldo, che si risposò ed ebbe un altro figlio, Franco.

Giovanna Giotti si sposò, poco dopo la grande guerra, con Edo Bini. Fin da ragazza ha lavorato come ricamatrice di alta sartoria e ha realizzato ‘capi’ di qualità.

Nel 1959, rimasta vedova, si trasferì a Scandicci dove ha vissuto, facendo la zia, occupandosi dei nipoti, fino a poco prima di trasferirsi nel Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi dove ieri è stata festeggiata dall’affetto di tutti gli ospiti.

A lei è stata consegnata l’orchidea e la pergamena ricordo da parte dell’amministrazione comunale empolese che, viste le norme vigenti anti contagio, non ha potuto essere presente fisicamente con un rappresentante come di solito avviene in queste cerimonie.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa