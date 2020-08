Il Museo di Fucecchio torna al consueto orario di apertura

A partire da martedì 1° settembre il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio torna al consueto orario di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 13, sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

E' vivamente consigliata la prenotazione al numero 0571 268262 oppure via mail a museoprenotazioni@comune.fucecchio.fi.it.

L'accesso alla struttura è consentito ad un massimo di 5 persone contemporaneamente. Si ricorda che per l'accesso al museo è necessario rispettare le regole di igiene e distanziamento sociale: indossare la mascherina, detergersi le mani, mantenere il distanziamento di 1 metro dagli altri visitatori e seguire le indicazioni che di trovano lungo il percorso per una corretta e sicura fruizione delle sale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa