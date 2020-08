La forza della Memoria: 76° anniversario della Liberazione di Fucecchio

Per non dimenticare. Si terrà martedì 1° settembre la celebrazione del 76° anniversario della Liberazione di Fucecchio dall'oppressione nazi-fascista. La cerimonia si svolgerà alle ore 18.30 in via 1° Settembre con il saluto del sindaco di Fucecchio e la deposizione di una corona di alloro, cui seguiranno musiche e racconti a cura dei ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera dal titolo "La libertà".

Oltre alla cerimonia, sono previste due iniziative culturali collaterali. La mostra fotografica itinerante a cura di ANPI Fucecchio “Quando la guerra passò da Fucecchio”, presente sul luogo della celebrazione, e l'esposizione del quadro “L’eccidio” di Gerolamo Bolli, che resterà esposto ancora per qualche giorno presso l'atrio del palazzo comunale in Piazza Amendola.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa