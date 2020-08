La sagra del Cunigliolo Fritto si sposta alla casa di riposo di San Miniato

Lo scorso anno, il Circolo Arci de La Serra, invitò gli anziani della casa di riposo al tendone delle feste de La Serra per gustare le loro specialità molto apprezzate nel territorio. Quest'anno a causa del Covid-19 gli anziani purtroppo non posso uscire dalla struttura per motivi di sicurezza. “Se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto”. Così i volontari della sagra, hanno consegnato alla Casa di riposo il coniglio fritto che gli anziani hanno molto apprezzato. Così anche quest’anno il “Del Campana Guazzesi” ha potuto partecipare alla Sagra del “Cunigliolo Fritto”. La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione dell’azienda, ma in particolare gli anziani, ringraziano i volontari del Circolo Arci La Serra per la donazione ricevuta.