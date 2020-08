Lavori all'acquedotto: 1,3 km di nuova condotta idrica a Cerreto Guidi

Oltre 1,3 chilometri di acquedotto che saranno risanati. Una vecchia condotta arrivata a “fine vita” e sostituita a breve da una nuova tubazione molto più performante. Un investimento da 330mila euro e un miglioramento complessivo del servizio idrico per qualità e continuità. Sono questi i principali benefici che ci si attendono dall’intervento in corso in via Streda, nella Zona industriale di Mercatale nel comune di Cerreto Guidi. Un progetto che garantirà evidenti vantaggi per la distribuzione della risorsa ed eviterà sprechi e disagi dovuti alle perdite.

L’intervento, iniziato nelle settimane scorse, rientra nell’attività che Acque SpA sta portando avanti con l’amministrazione comunale per il progressivo ammodernamento dell’acquedotto locale, anche con riferimento alle frazioni. Il progetto nella Zona industriale di Mercatale comporta la posa in opera e l’attivazione di una tubazione lunga circa 1.300 metri, al posto di quella attualmente in funzione, in cattive condizioni a causa della sua vetustà. Non si tratta “solo” di una mera sostituzione: i lavori consentiranno anche un potenziamento del servizio, grazie al materiale più resistente (ghisa sferoidale) di cui è composta la nuova condotta. Una caratteristica che, oltre alla drastica riduzione del numero dei guasti, contribuirà a migliorare il sistema di distribuzione della risorsa in un’area cruciale nel comune di Cerreto Guidi.

Le attività dovrebbero terminare indicativamente entro il prossimo dicembre. In seguito, una volta trascorso il tempo necessario per l’assestamento del terreno, sarà garantita anche la riasfaltatura dei tratti di strada interessati dai lavori.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa