Lo Sbaracco, saldi in notturna a Castelfiorentino

Due giorni di mega-saldi anche “by night”. Venerdì 4 e sabato 5 settembre torna “Lo Sbaracco”, evento di fine stagione promosso dall’Associazione CCN “Tre Piazze”, durante il quale i commercianti assumeranno la veste insolita di ambulanti grazie all’allestimento di decine di banchi di fronte ai loro negozi, con tanti articoli di marca e di qualità a prezzi di “saldo-extra”. In pratica, un piccolo bazar all’aperto, dove ci sarà la possibilità di rovistare liberamente per arricchire il proprio guardaroba personale, acquistare prodotti per la casa, confezionare anzitempo un regalo per il partner o un familiare, scovare articoli impensati.

A partire dalle ore 9.00 di venerdì, il centro storico di Castelfiorentino sarà animato dunque da questo mercato straordinario, che si impadronirà quasi interamente dell’area pedonale osservando lo stesso orario di apertura dei negozi (9.00-13.00, 16.00-20.00) e con un’apertura straordinaria “by night” dopocena, fino alle 23.30 (solo di venerdì).

Al mattino di sabato, il mercato dello “Sbaracco” si fonderà quindi con il mercato settimanale, moltiplicando le opportunità dello shopping e di fare quattro passi lungo un percorso che praticamente interesserà l’intero centro urbano. Lo “Sbaracco” sarà poi presente nel pomeriggio di sabato fino alle ore 20.00.

“Lo Sbaracco” è organizzato dall’associazione del Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze” in collaborazione con la Confesercenti e il Comune di Castelfiorentino.

