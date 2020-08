Lorenzo Spina è il nuovo preparatore atletico Pallacanestro Empoli

Sarà il Professor Spina il nuovo preparatore atletico dei biancoblu’. Un altro gradito ritorno visto che già qualche anno fa aveva collaborato con noi. Professore di educazione fisica, preparatore atletico professionista figc, diplomato ISEF, anno 2002 (durante i suoi studi accademici ha anche conseguito il diploma di istruttore di body building di 1°livello presso la F.I.F. di Ravenna, anno 2000). Esperienza lavorativa pluriennale in ambito di sala attrezzi, ginnastica correttiva e per la terza età, ginnastica in gravidanza, wellness in generale. Ha maturato importantissime esperienze professionali studiando e lavorando a stretto contatto con maestri nel settore della preparazione atletica come Andorlini Alberto (recupero infortuni A.c.Siena, U.S. Palermo), Selmi Claudio (preparatore atletico Empoli F.c.), Bonocore Giovanni (ex preparatore atletico personale di Del Piero Alessandro), ed non ultimo, collaboratore di D’Urbano Giorgio (preparatore fisico di Alberto Tomba) ed altri professionisti veri e passionali da cui ha potuto trarre insegnamenti fondamentali per il prosieguo della sua carriera lavorativa. Principali materie oggetto dei suoi studi ed approfondimenti: anatomia umana, biologia, fisiologia umana, scienze dell’alimentazione, correttiva, traumatologia, biomeccanica, teoria e metodologia del movimento umano, psicologia generale sociale sportiva, pedagogia generale speciale, età evolutiva, teoria e metodologia dell’allenamento, medicina dello sport, farmacologia. Nel 2009 ha conseguito presso la FIGC (Federezione Italiana Giuoco Calcio, settore tecnico) il diploma di preparatore atletico professionista. Nel 2012 certificazione FMS di 1° livello. Esperienze professionali come preparatore atletico a livello professionistico (sport di squadra, calcio, pallavolo e basket): Dal 2004 al 2007 agli Allievi Nazionali e Giovanissimi Empoli F.C., poi dal 2010 al 2014, Allievi Nazionali, Primavera e Prima Squadra Serie B A.C.Siena. Nelle stagioni 2008-2009 / 2009-2010 / 2010-2011 ha svolto la mansione di preparatore atletico presso la società professionistica Biancoforno Santa Croce Volley Femminile partecipando alla conquista di prestigiose vittorie: Coppa Italia di B1 (2009), promozione diretta in A2 (stagione 2009-2010), Final Four di Coppa Italia di A2 (stagione 2010-2011). Gennaio 2014 –Gennaio 2016 : Collaborazione con Università di Chieti e Prof. D’Urbano per sviluppo articolo scientifico pubblicato su scienza e sport. Agosto 2015 – 2016:Collaboratore SIS presso CFFA accademy di Dubai, con esperienze di camp e clinic presso la loro sede e presso la Kindergarten startens Dubai GEMS education. Quindi la parentesi di due anni con noi 2014/15 – 2015/16 dove oltre ai playoff per la B conquistammo anche la Coppa Toscana di serie C. Negli ultimi anni è tornato alla Robur Siena Calcio in Lega Pro. “Poter collaborare nuovamente con la Pallacanestro Empoli fa molto piacere. Quando ho ricevuto la chiamata di Roberto chiedendomi la disponibilità a dargli una mano per la parte atletica, nonostante i miei impegni di lavoro, ho subito accettato con entusiasmo e per questo voglio ringraziarlo. Metterò a disposizione della società e di coach Mosi la mia professionalità ed esperienza cercando di fare il meglio possibile per questi colori.”

Bentornato Lorenzo e buon lavoro.