Mensa Capraia e Limite, c'è ancora tempo per iscriversi

Il Comune di Capraia e Limite ricorda che c’è tempo fino al 10 settembre per l’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’a.s.2020/2021.

E’ possibile effettuare l’iscrizione esclusivamente online collegandosi al sito internet del Comune “www.comune.capraia-e-limite.fi.it” utilizzando il link in home page “Iscrizione online servizi educativi e scolastici”.

Per effettuare l’iscrizione online è necessario essere in possesso di email e codice fiscale al fine di ottenere le credenziali di accesso al portale dei servizi online del Comune.

Sono previste riduzioni al costo del servizio in base a fasce di reddito ISEE. In caso di richiesta di agevolazione la scadenza prevista per la presentazione è il 20 settembre 2020.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa