Montagna pistoiese: i medici della Asl a San Marcello, Maresca e Bardalone

Dal 2 settembre gli abitanti della Montagna pistoiese avranno a disposizione un servizio a libero accesso di quattro sedute ambulatoriali settimanali con medici Usl, dislocate tra San Marcello, Maresca e Bardalone. E’ la soluzione trovata dall’Azienda sanitaria dopo il pensionamento prima dello storico medico di famiglia, Nilo Vivarelli e poi della rinuncia del nuovo incaricato, comunque ancora in servizio fino al 31 agosto.

In questi mesi non è stato possibile trovare per gli assistiti un medico di medicina generale disponibile a coprire in via definitiva la zona della Montagna pistoiese, zona che per l’assistenza primaria di medicina generale è bandita come “carente”.

Con la nuova soluzione adottata, i medici Usl faranno attività ambulatoriale quattro volte la settimana: due pomeriggi presso gli ambulatori del Piot di San Marcello (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30), una mattina a Maresca (il martedì dalle 9.30 alle 11.30) presso l’ambulatorio che la Pubblica Assistenza mette a disposizione dell’Azienda e un’altra mattina (il venerdì dalle 9.30 alle 11.30) presso l’ambulatorio Usl di Bardalone.

Le quattro sedute settimanali rappresentano una concreta soluzione tampone in attesa che gli abitanti della Montagna possano scegliere un nuovo medico nell’ambito di appartenenza, scelta resa difficile considerata la vastità territoriale dell’ambito stesso.

Gli assistiti potranno fare riferimento anche a un numero telefonico di cellulare (3358006721) che sarà a disposizione per prenotare gli appuntamenti o per segnalare problematiche cliniche che verranno prese in carico dall’equipe medico-infermieristica delle attività territoriali di San Marcello.

Da parte dell’Azienda sanitaria continua la ricerca per trovare per l’area montana, un medico a tempo indeterminato o in alternativa con assegnazione di incarico annuale.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa